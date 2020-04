V omezeném provozu začaly v pondělí po rozvolnění vládních opatření fungovat další obchody, knihovny, služby, autoškoly, fitness, otevřely se také zoologické zahrady. Ale ne všechny.

Vstupní budova do ZOO Ostrava, 27. dubna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Některé kvůli přísným podmínkám zůstaly zavřené. Týká se to i Zoo Ostrava, která patří mezi nejnavštěvovanější v republice. „Usilovně pracujeme na tom, abychom mohli otevřít co nejdříve. Určitě to bude tento víkend. Věříme ale, že se nám to podaří ještě dříve,“ uvedla mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.