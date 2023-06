/FOTOGALERIE/ Zoologická zahrada a botanický park Ostrava změnila své logo. Předchozí, znázorňující hrocha a akácii a symbolizující tím propojení zoologie s botanikou, vzniklo v roce 2004, před bezmála dvaceti lety. Ani v současném novém nechybí hroch.

Nové logo Zoo Ostrava | Foto: Zoo Ostrava

„Dvacet let je dlouhá doba, během které se mnohé změnilo. Ostravská zoo patří k významným hráčům v ochraně přírody nejen v České republice, ale i v rámci světa. Zoo nadále postupně vzkvétá, a to i díky vzrůstající přízni veřejnosti i našeho zřizovatele města Ostravy,“ vysvětluje důvody ke změně i ponechání tradice ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák.



Nahrává se anketa …

Předlohou se stala pestrobarevná příroda. "To osvědčené a pro nás charakteristické zůstalo, především motiv hrocha v logu," dodává Novák s tím, že na nové identitě se pracovalo více než rok.

Ostravští hroši, symbol zoologické zahrady:

1/27 Zdroj: Zoo Ostrava/Enrico Gombala Mládě hrocha narozeného v Zoo Ostrava. 2/27 Zdroj: Zoo Ostrava/Enrico Gombala Mládě hrocha narozeného v Zoo Ostrava. 3/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 4/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 5/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 6/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 7/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 8/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 9/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 10/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 11/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 12/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 13/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 14/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 15/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 16/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 17/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 18/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 19/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 20/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 21/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 22/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 23/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 24/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 25/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 26/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto. 27/27 Zdroj: Archiv Deníku Hroši v ostravské zoo. Ilustrační foto.

Historie Zoo Ostrava a její nová vizuální identita:

Zdroj: Youtube

Historie log Zoo Ostrava:

1951 – 1970 bez oficiálního loga a sjednocené identity

1970 – 2004 logo s rysem (autor Ludvík Kunc)

2004 – 2023 logo s hrochem, od 2007 logo Botanického parku (autor Zdeněk Berger)

Z historie ostravské zoo

Historie Zoo Ostrava je spjata s aktivitami horníků dolů Zárubek a Alexander při budování takzvaného Hornického parku v Kunčičkách, který začal vznikat v roce 1948 a sloužil k rekreaci. O dva roky později vznikl nápad zřídit jako součást parku zoo, prvními zvířaty byli srnec, dvě srny a pět bažantů.

Oficiálním datem vzniku ostravské zoo se stal 26. říjen 1951, kdy byla schválena její první zřizovací listina.

K nejatraktivnějším přírůstkům kunčické zoo patřil bezesporu slon Pepík, který ještě jako mládě přijel v roce 1956 z pražské zahrady, stihl ho ale tragický osud. V lednu 1964 se mu podařilo překonat hrazení a poté, co poničil topení, spadl do sklepa a na následky zranění zemřel.

Na snímku je první slon ostravské zoo Pepík. Zdroj: Archiv Zoo Ostrava

Smrt oblíbeného zvířete podle pamětníků špatně nesl zejména tehdejší ředitel, který zemřel o pouhý rok později. V té době už zahrada pátým rokem sídlila v novém stohektarovém areálu ve Slezské Ostravě.

Budování pavilonů

Přípravy na stěhování začaly už v půli 50. let a podobně jako předtím v Kunčičkách také tentokrát přiložili při budování pavilonů a jejich okolí ruku k dílu i nadšení brigádníci. Veřejnosti se ještě nedokončený areál otevřel 1. května 1960, trvalo ale ještě pět let, než se podařilo všechna zvířata přestěhovat z mnoha provizorních útulků do hotových pavilonů. Ještě déle pak trvalo, než se návštěvníci dočkali i upravených cestiček a potřebného zázemí.

Z archivu zoo:

1/16 Zdroj: Zoo Ostrava Areál zoo v Ostravě-Kunčičkách v r. 1954. 2/16 Zdroj: Zoo Ostrava Zoo Ostrava v Ostravě-Kunčičkách. 3/16 Zdroj: Zoo Ostrava Pavilon hrochů v 70. letech v Zoo Ostrava. 4/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Porovnání vnitřku pavilonu rok 2012 x rok 1975. 5/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava V letech 1967 až 1974 obývali hroši starou a nevyhovující část původního pavilonu slonů. 6/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Uvnitř pavilonu hrochů i ve venkovním výběhu (bez přítomnosti hrochů) probíhaly první ročníky vědomostních soutěží – dříve než byl postaven výukový pavilon, tj. v 70. letech 20. století. 7/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Samice s prvním ostravským mládětem hrocha, rok 1972. 8/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Starý medvědí výběh. 9/16 Zdroj: Zoo Ostrava Starý výběh medvědů v Zoo Ostrava. 10/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Výstavba pavilonu Tanganika – manipulace se střešním obloukem. 11/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Medvěd ušatý v Zoo Ostrava 12/16 Zdroj: archiv Zoo Ostrava Medvěd ušatý v Zoo Ostrava 13/16 Zdroj: Zoo Ostrava Medvěd ušatý v Čitvánu v Zoo Ostrava. 14/16 Zdroj: Zoo Ostrava Hroši na archivním snímku Zoo Ostrava. 15/16 Zdroj: Zoo Ostrava Publikace 70 let Zoo Ostrava. 16/16 Zdroj: Zoo Ostrava Publikace 70 let Zoo Ostrava.

Mezi zvířaty, které mohli lidé v nové zoo obdivovat, nechyběl ani slon, který i tentokrát dorazil z Prahy. Bylo to v červenci 1965 a samci Petrovi prý trvalo dva dny, než přestal trucovat a vylezl z přepravní bedny. Jeho ostravská kariéra ale byla velmi krátká, uhynul po pouhých třech letech. Chovatelé se ho také snažili dát dohromady se slonicí, která přijela do Ostravy v létě 1967, avšak bez úspěchu. Soňa, jak se samice jmenovala, nakonec pak žila v zoologické zahradě sama až do roku 1991 - více z historie ostravské zoo se dočtete zde.