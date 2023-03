Na první pohled nepochopitelnou radost měl z uvalení vazby teprve devatenáctiletý muž z Ostravy. Dostal se do zoufalé životní situace a pobyt ve vězení, kde o něj bude postaráno, bylo pro něho jediné východisko. Dostat se za mříže však nebylo vůbec jednoduché. Uspěl až na druhý pokus.

Muž chtěl do vězení, Ostrava, březen 2023 | Video: Se svolením MP Ostrava a Policie ČR

Nejprve si před jednou z ostravských policejních stanic vyhlédl služební auto, do kterého začal kopat. „Jakmile z budovy vyšel policista a vyzval ho k zanechání jeho jednání, reakce byla úplně stejná. Kop směřoval vůči uniformovanému policistovi,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Muže čekalo obvinění z výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Soud ale návrh na uvalení vazby neakceptoval a mladík se ocitl na svobodě. O dva dny později svůj čin zopakoval. Tentokrát si vybral městskou policii, do jejíhož vozu začal kopat. Když strážník vystoupil z auta, muž ho napadl.

Ochránce zákona jej zpacifikoval a předal kolegům z Policie ČR. Tentokrát ho již soud poslal do vazby, což přijal s úlevou. Za sebou má jedno odsouzení, a to za prakticky za stejný čin. I tehdy se chtěl za každou cenu dostat do vězení.

Podobné případy policisté řešili i v minulosti. Většinou ale před začátkem zimy, kterou chtějí někteří lidé strávit ve vězeňském teple.