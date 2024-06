Jaký paradox spojuje symfonický orchestr a neslyšící děti na benefičním koncertě v Ostravě? Kdo stojí za nápadem na unikátní koncert „Ruce, které zpívají“ a jaké překážky musel překonat? Jakým způsobem pomůže výtěžek z koncertu dětem ze specializované školy a nemocnice v Ostravě?

Pomoc dětem

S nápadem na vystoupení přišel devětačtyřicetiletý Martin Németh z Ostravy. „Už několik let přemýšlím, jak bych mohl pomoci. Byl jsem si jistý, že akce má být určena dětem. Ony svůj osud nemohou ovlivnit, tak jak by třeba chtěly. Proto jsem chtěl pomoci právě jim. Sledoval jsem různé organizace a dobročinné akce, ale vždy tam bylo něco, co mi nevyhovovalo. Nakonec jsem se inspiroval v zahraničí, konkrétně v Polsku, kde se každoročně koná velký charitativní koncert, jehož výtěžek jde dětem. Proto jsem zvolil koncert,“ vzpomněl Martin Németh, který má jisté zkušenosti s pořádáním rockových akcí.

S myšlenkou na nezvyklý koncert přišel Martin Németh.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Janáčkova filharmonie

Když zvažoval formu vystoupení, napadlo ho spojit sluchově postižené děti a symfonický orchestr. Konkrétně Janáčkovu filharmonii Ostrava (JFO) a specializovanou školu z Ostravy-Poruby. Věděl, že se JFO zúčastnila řady zajímavých projektů. A tak to zkusil… „Oslovil jsem Janáčkovu filharmonii Ostrava, zda by neměla zájem o benefiční koncert. Vysvětlil jsem jim, o co jde. Byli nadšeni, hned souhlasili,“ vylíčil Martin Németh.

Ředitele JFO Jana Žemlu projekt zaujal. „Pokud můžeme s Janáčkovou filharmonií Ostrava podpořit jakoukoli opravdu prospěšnou činnost, neváháme, pokud nám to naše možnosti dovolí. Tento projekt mě od počátku zaujal. Paradox toho, že symfonický orchestr, který „produkuje“ zvuk, uspořádá akci pro neslyšící, se stal hned od začátku výzvou,“ řekl Jan Žemla.

Nadační fond Paragraf