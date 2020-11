Změnu zákona musí ještě schválit Senát a podepsat prezident, přesto se napříč republikou zvedla velká vlna nevole. Zrušení superhrubé mzdy totiž připraví rozpočty obcí minimálně o 22,1 miliardy korun a kraje přijdou skoro o osm miliard.

„Bohužel s přijetím tohoto zákona nebyla přijata žádná kompenzační opatření vůči samosprávám. Odhadovaný zásah 130 miliard korun do veřejných rozpočtů bude více než citelný. Absolutně nezbytné bude v co nejkratší době rozhodnout o novém rozpočtovém určení daní,“ řekl Deníku hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO), podle něhož zatím nejde předjímat konkrétní kroky.

A negativně krok vnímají i další zástupci na vládní úrovni koaličních stran. Například pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) vyzval svou stranu, aby kvůli schválení daňového balíčku vystoupila z vlády.

„Pohár přetekl. Sociální demokracie musí odejít z vlády, která dnes v noci přestala fungovat. Jinak bude pro smích,“ uvedl na svém facebookovém účtu Netolický, jenž je sice také pro zrušení superhrubé mzdy, nesouhlasí ale se snížením daní, jaké Česko nezažilo.

OPATRNĚ SE ZADLUŽOVÁNÍM ZEMĚ

Podobně situaci vnímá i stranický kolega a čerstvý radní Moravskoslezského kraje Petr Kajnar.

„Byl bych opatrnější v zadlužování země. Nakonec to totiž zaplatí stejně ti nejobyčejnější lidé. Dluhy, které se dnes nadělají, se umoří především inflací, takže to dostihne zase ty, kteří vydělávají nejméně. To, co se jim dnes dá, jim budoucnost vezme,“ má jasno Kajnar, podle něhož ČSSD trpí tím, že je ve vládě s ANO. „Kdyby tak neučinila, bude na tom z hlediska politické přízně líp.“

POČTY V LUDGEŘOVICÍCH

Jednotlivé obce budou muset bojovat s výpadkem příjmů. Jaké budou dopady změny zákona pro obce už nyní řeší i v Ludgeřovicích.

„Shodou okolností jsme už v pátek ráno seděli s ekonomkou a počítali jsme, co to bude pro náš rozpočet znamenat. Pochopitelně občané, zaměstnanci to vidí pozitivně, budou mít více na výplatu. Ale obecní rozpočty jsou napjaté už teď,“ podotýká starosta Daniel Havlík, podle něhož to po výpadcích kvůli covidu může být další fatální problém. Než bude rozhodnuto, zda zákon schválí senát a případně i podepíše prezident, budou v Ludgeřovicích počítat a počítat.

„A to velmi intenzivně. Rozpočet na příští rok jsem pojal poměrně konzervativně, protože trochu počítám s tím, že covid bude pokračovat. Nachystaných akcí máme celou řadu, ale pak jsou tady ty, které udělat opravdu musíme,“ dodává starosta, jenž má na mysli mimo jiné nástavbu školy, novou tělocvičnu nebo dodělání kanalizace. „Zbylé projekty máme v zásobníku a budeme je řešit podle vývoje financí.“

BUDOU HLEDAT ZDROJE JINDE?

Smíšené pocity ze zásahu do daňového systému ve chvíli, kdy žijeme v nejisté době, má podle svých slov i starosta Ostravy-Hrabové Igor Trávníček (ODS).

„Nejsem si jistý, jestli by můj komentář byl hodný záznamu. ODS sice superhrubou mzdu zavedla, dlouhá léta teď mluví o jejím zrušení, což se ostatně odrazilo na hlasování, protože ODS v tom ANO podpořila. Vznikne díra v rozpočtu, a obce budou hledat zdroje jinde,“ staví se k věci pragmaticky Trávníček, podle něhož se tyto úpravy promítnou v jiných sférách života.

Jakožto starosta městské části zatím netuší, co to pro Hrabovou bude znamenat v praxi.

„Město samo podle mě nemá vše rozpočítáno do koruny, protože kdyby mělo, už bychom věděli, jaké dopady to bude mít na obvody,“ říká starosta městské části, která zatím vlastní investice neomezuje, protože si na ně našetřila v minulých letech.

GRAFIKA: KOLIK MĚSÍČNĚ UŠETŘÍTE ZRUŠENÍM SUPERHRUBÉ MZDY?

(*Díky zvýšení slevy na dani pro poplatníka se čistá mzda zvýši o dalších 773 korun, a to bez ohledu na výši platu. Pro zvětšení na obrázek klikněte.):

Zdroj: mfcr.cz