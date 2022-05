Aktuální situaci se zubaři nijak nezlepší, když do měsíce odejde do penze další zubař v kraji bez nástupce. Kde se tedy stala chyba? A řešení? Detailní analýzu zpracovali ředitel krnovské nemocnice a senátor Ladislav Václavec a majitel zubní kliniky AJNA dental clinic Lubomír Beran. Připojili několik návrhů, jak nedostatek zubařů řešit. Jejich dokument adresovaný ministrovi zdravotnictví a VZP podepsalo přes sto zástupců měst a obcí Bruntálska, Krnovska, Karvinska a části Opavska.

Změny na centrální úrovni

Ladislav Václavec slíbil, že ve spolupráci s krajem bude usilovat o zřízení nových zubních ordinací mimo velká města. Konkrétně zmínil Břidličnou, Vrbno pod Pradědem, Horní Benešov, Krnov, Město Albrechtice, Bruntál a Rýmařov.

„K dnešku máme v našem regionu čtyři ordinace v provozu, ale bohužel pět zubařů za tu dobu odešlo do penze a další se k tomu chystají. Aby se situaci podařilo razantně řešit, potřebujeme iniciovat změny i na centrální úrovni. Vše jsem měl prodiskutované s předchozími ministry zdravotnictví, ale bohužel pro rychlé změny ministrů a zdánlivě důležitější covidové starosti, se to nepodařilo realizovat. Proto jsem se rozhodl iniciovat tuto výzvu,“ sdělil senátor a lékař Ladislav Václavec, který doufá, že iniciativa se bude dominově šířit po celé republice.

Potřebujeme víc studentů stomatologie

Zubařů dnes máme více, než před rokem 1989, ale kompletně se změnil systém jejich práce. Dříve zubní lékař ošetřil běžně 25 pacientů denně a ještě zkontroloval jednu školní třídu. Dnes ošetří za den třeba jen 5 nebo 10 pacientů. Zákroky zubaře jsou složitější, časově náročnější a významně dražší. Díky tomu deset pacientů denně ordinaci zubního lékaře spokojeně uživí.

„Řešením je zvýšit počet zubních lékařů. Zde vidíme naprostou nezbytnost otevření tohoto oboru na lékařské fakultě v Ostravě a zvýšení počtu českých studentů na stávajících lékařských fakultách,“ navrhuje dokument adresovaný ministrovi zdravotnictví.

Proč se vyhýbají vesnickým obvodům

Zásadním problémem dnešních lékařských fakult je až padesátiprocentní podíl slovenských studentů, kteří se vrací na Slovensko. „Zahraniční student, který studuje zdarma na naší fakultě, musí po skončení studia pracovat 5 let (stejně jako je doba studia) v České republice,“ navrhuje řešení výzva iniciovaná Václavcem.

Čerstvé absolventy stomatologických fakult láká vize otevřít si ordinaci ve větším městě, kde solventní pacienti za kvalitní péči rádi zaplatí v hotovosti. „Vesnickým obvodům se proto snaží vyhýbat. Zde je jediné řešení. Povinnost absolventa první tři roky po nástupu do praxe pracovat na smlouvu se zdravotní pojišťovnou, která pak lépe dovede nabízet prázdné obvody,“ navrhuje dokument další reformu.

Přísné aprobační zkoušky

Současnou situaci částečně pomáhá zlepšit příchod zahraničních stomatologů ze zemí mimo EU. „Jsou to většinou skromní pracovití kolegové, kteří často vykazují vynikající a dlouhodobě stabilní výsledky při sanaci chrupu. Náš stát, prostřednictvím stomatologické komory a pražské zkušební komise, ale dělá vše pro to, abychom jim nutné aprobační zkoušky co nejvíce zkomplikovali,“ uvádí Václavcův dokument.

Dodává, že ze zkoušených zahraničních lékařů složí zkoušky napoprvé jen nevýznamný zlomek. Přitom jde o lékaře zručné a teoreticky dobře připravené, kteří se osvědčili i na významných klinikách. „Jsou vyhozeni na nesmyslných otázkách. Mnozí nakonec znechuceni arogancí zkoušejících odcházejí do sousedních zemí a zde složí aprobační zkoušky s přehledem napoprvé,“ definuje další problém Václavcova analýza. Řešením by mělo být zřízení další zkušební komise v Brně nebo v Olomouci.

Dalším nešvarem je tlak na finanční spoluúčast pacienta. Někteří lékaři se ani nesnaží nabízet pacientům výkony plně hrazené pojišťovnou.

„Jsou pak až nemorálně rozdílné platby pro občana, který platí daně a jehož stomatologické ošetření by mělo být součástí zdravotního pojištění. Protože nemá jinou možnost, chce-li mít chrup v pořádku, utratí velký díl svého rozpočtu. Ti méně finančně zajištění prosí i několik let u dveří zubních ordinací a žádají možnost registrace,“ popisuje současnou praxi dokument s tím, že pokud pojišťovna udělí takovému zubaři pokutu, často na oplátku dá smluvní lékař pojišťovně výpověď.

Univerzita uvítá obor stomatologie

Na tiskovou konferenci, kde byl dokument představen, dorazil také děkan lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Podle něj nebude problém zřídit v Ostravě obor stomatologie. „Reálně zde máme desítky zubařů, kteří pracují v penzi, a další se k důchodovému věku nezadržitelně blíží. Nemálo z nich přitom pokrývá vedle svých ordinací i stomatologickou pohotovost,“ potvrdil Rastislav Maďar s tím, že výzva obsahuje řadu dalších podnětných návrhů.