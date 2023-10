„Máme zde ambulanci se dvěma zubařskými křesly, laboratoř a deset výukových křesel s fantomy, kde se budou studenti ve dvou studijních skupinách věnovat preklinické přípravě. Po dvou letech studia se přesunou do Fakultní nemocnice v Ostravě , kde budou působit v ambulancích, které nyní připravujeme,“ vysvětluje Hanke. V nemocnici vznikne v následujícím roce a půl pět ambulancí, které budou studenti v rámci praxe využívat.

Před udělením akreditace musela Ostravská univerzita vytvořit vyhovující učebny, kde budou studenti během prvních dvou let studia trávit většinu času.

Už před udělením akreditace byl o pětiletý obor podle mluvčí Lékařské fakulty Ostravské univerzity velký zájem. Uchazeči se mohou hlásit už jen do 14. října.

Ze zájemců o studium se na základě přijímacího řízení vybere 20 nejúspěšnějších, kteří na konci října nastoupí ke studiu. „Hlásí se k nám i ti, kteří jsou na základě jejich průměru přijati na jiné univerzity. U nás ale musí všichni zájemci bez výjimek projít přijímacím řízením, ze kterého vybereme dvacet studentů,“ vysvětluje Hanke.

Rozšíření počtu se do příštích let zatím neplánuje. „Učebny jsou vytvořeny pro dvacet studentů, kteří se budou pohybovat v naší ambulanci, laboratoři a v učebně s fantomy. Samotná příprava oboru pro těchto dvacet přijatých studentů byla finančně náročná a bez podpory města a kraje by k otevření oboru nedošlo,“ dodala mluvčí lékařské fakulty.

Akreditace na tři roky

Samotná příprava studia stomatologie zahrnovala i vyhovující personální obsazení. I tady se fakulta setkala s velkým ohlasem ze strany zubařů. „Byli jsme překvapeni zájmem zubařů, které jsme oslovili s tím, zda by se chtěli podílet na výuce. Hodně jsme spolupracovali i se zdejší Oblastní stomatologickou komorou v Ostravě. Vytvořili jsme něco jako tým a společně jsme šli za cílem stomatologii otevřít, a to se nám podařilo,“ popisuje Hanke. Zájem o výuku zaznamenala fakulta i ze strany mladých zubařů, což univerzitu rovněž mile překvapilo.

Ačkoliv personální obsazení nebylo pro fakultu problém, na vědě a výzkumu se podle Hanke bude muset ještě pracovat. „Zubní lékařství je obor, který se u nás teprve otevírá. Věříme, že pod taktovkou přednosty katedry pana docenta Starosty, se nám povede postupně budovat i vědu,“ dodává mluvčí.

Fakulta získala pro studium zubního lékařství akreditaci pouze na omezenou dobu - dobu tří let. „Je běžné, že když začíná úplně nový studijní program s první akreditací, doba udělené akreditace je ze strany NAÚ zkrácená. Osobně nepochybuji, že i za 3 roky budeme na úrovni porovnatelné s jinými lékařskými fakultami, které vychovávají vlastní stomatology,“ uvedl v rozhovoru pro Deník děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.