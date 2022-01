Například v uplynulém roce 2021 neuzavřely námi oslovené pojišťovny na Opavsku se zubaři žádnou novou smlouvu. Proto není divu, že zoufalí pacienti z Opavska jezdí do Olomouce, Brna či dokonce k našim severním sousedům do Polska.

Na Opavsku žije podle údajů Českého statistického úřadu asi 176 tisíc lidí. Největší zdravotní pojišťovna v zemi, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), má aktuálně v okrese uzavřenou smlouvu se sedmdesáti poskytovateli stomatologické péče, celkem se jedná o 115 zubařů. Na jednoho zubaře tedy na Opavsku připadá 1530 pacientů.

„Zubaře jsem sháněla marně pro mě a pro manžela tři roky. Pojišťovna mi jen vytiskla seznam a starej se. Snaha marná, všude stop stav. Takže jsem rozšířila hledání i na Ostravu a okolí, i tady to bylo zbytečné. Našla jsem za celou dobu jen dvě zubní kliniky, kde by nás přijali, ale s dlouhou čekací dobou na ošetření. Navíc šlo o soukromé ordinace, takže tam platíte pomalu i za pozdrav a já nejsem Rockefeller. Dopadlo to tak, že jsme měli štěstí a našli jsme zubaře v Olomouci, a to ještě po známosti. Takže když jedeme k zubaři, bereme si dovolenou,“ říká například Petra Otipková s tím, že je na tom ale ještě s dojezdovou dobou celkem dobře.

„Mám přátele z okresu, kteří musí jet až do Brna, protože blíže prostě nikde žádného zubaře nenašli.“ Mnoho obyvatel okresu pak míří za stomatologem i za hranice republiky, nejčastěji asi do polské Ratiboře.

Pojišťovna musí ze zákona zubaře najít

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZS) má na Opavsku uzavřen smluvní vztah se 73 poskytovateli stomatologických služeb. „Jde o mírně rostoucí tendenci. V roce 2017 jich bylo 68, v roce 2018 celkem 70, o rok později 72. V roce 2020 a 2021 šlo o 73 poskytovatelů,“ uvedl obchodní ředitel ČPZP Vladimír Matta.

Podle nařízení vlády z roku 2012 musí dojezdová doba k zubaři činit maximálně 35 minut, pojišťovny mají povinnost lidem zajistit místní dostupnost hrazených služeb. To se ale v současnosti jeví jako utopie. Pojišťovny podle svých slov nejsou samy schopny více stomatologů zajišťovat. Navíc rozhodnutí, jestli bude nový pacient přijat nebo ne, je plně v kompetenci zubaře. Jedním slovem jde o začarovaný kruh.

„VZP přistupuje k dostupnosti zdravotní péče pro své pojištěnce aktivně. V první řadě iniciuje vyhlášení výběrových řízení na nové poskytovatele zdravotní péče v lokalitách, kde je jich nedostatek. Snažíme se také apelovat na obce, aby motivovaly a vytvářely příznivé podmínky pro založení nové praxe. Snažíme se všem svým pojištěncům zajistit místní a časovou dostupnost v souladu s nařízením vlády. V některých regionech ale může nastat situace, kdy žádný stomatolog v dojezdové době 35 minut aktuálně pacienty nepřijímá. Pojištěnci je pak nabídnuto zajištění péče ve vyšší dojezdové době a zároveň je informován, kam se může obrátit v případě akutních potíží,“ konstatuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Šmucler: zkuste změnit pojišťovnu

Jak již bylo zmíněno, z návštěvy zdravotní pojišťovny si člověk často odnese jen papír se seznamem zubařů, kteří podle pojišťoven mají nové pacienty přijímat. Jenže to se nestane. Co pak ale mají lidé dělat, když jim pojišťovna není schopna zubaře zajistit?

„Asi bych příště zvolil pojišťovnu, která mi lékaře nasmlouvá, když už si ji platím. Změna pojišťovny často opravdu pomůže. Jsou tradičně velmi nefunkční pojišťovny, pak jakýsi střed a pak ty, které jsou významně lepší,“ sdělil Deníku prezident České stomatologické komory (ČSK) Roman Šmucler. Podle něj je nyní v České republice asi 1200 zubařů bez smluv s pojišťovnami.

Na webu ČSK www.dent.cz je uveden seznam lékařů, kteří přijímají nové pacienty. Stránka však není aktualizována přímo ČSK. „Je to forma inzerce. Jednáme s pojišťovnami, zda by nebyla taková stránka celostátně, kam by se směřovali pacienti dlouhodobě bez lékaře. Naopak řada lékařů inzeruje volné kapacity na internetu,“ dodává Roman Šmucler.

Bere jedna zubní klinika

Tak či tak, podle všech dostupných informací je aktuálně na Opavsku jedno jediné zařízení, které ještě nějaké pacienty přijímá. Jde o opavskou dentální kliniku MyTreedk.

„Nejbližší volné termíny jsou od listopadu. Pokud se uvolní termíny dřívější, čekajícím pacientům voláme a dřívější termíny tak aktivně nabízíme. Naše pracoviště neustále doplňujeme o nové členy, abychom dosáhli co nejkratší čekací doby. Pro neregistrované pacienty nabízíme pravidelnou sobotní pohotovost,“ napsali nám z kliniky, která sídlí v Nerudově ulici.

Města se do boje nechystají

Nastínili jsme, že se zajištěním dostupné stomatologické péče pomáhají svým občanům i některá města a obce v České republice. Třeba tím, že na své náklady zřídí v městských prostorách ordinace nebo financují jejich vybavení a tím lákají nové zubaře.

Opavský magistrát podle mluvčího Romana Konečného nic podobného nechystá. Stejně jako hlučínská radnice. „Aktuálně je zde na deset zubních lékařů, kteří disponují i odborníky na ortodoncii, chirurgii, anesteziologii a podobně. Poptávka občanů je pokryta,“ řekla redakci mluvčí města Kristina Skulinová s tím, že za poslední rok nepřijala radnice žádný dotaz občanů na dostupnost zubařů.