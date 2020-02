Lubomír Beran, který vyhrál výběrové řízení kraje na provozování zubní pohotovosti, má (alespoň prozatím) smůlu. V jeho Ajna Dental Clinic pohotovost zázemí nenalezne. Radní kraje totiž výběrové řízení, které ovládl, zrušili.

„Umožňuje nám to zákon v případě, že se přihlásí jediný uchazeč a nemáme tak možnost porovnání nabídek. A tak jsme i učinili,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Nové „výběrko“, nyní však formou veřejné zakázky, do níž se bude moci přihlásit každý, podle něj vedení kraje vyhlásí v nejbližší době.

„Nová smlouva bude uzavřena 1. června, do 31. května tedy bude situace vyřešena dodatkem ke stávající smlouvě s MNO, která bude zubní pohotovost zajišťovat v hodinách, odpovídajících loňskému provozu,“ dodal Gebauer.

V ČEM BYL PROBLÉM?

Obavy, že dojde k omezení neodkladné zubní péče, jsou tedy zažehnány. Čistě teoreticky by k tomu došlo v případě, kdy by radní původní výběrové řízení odsouhlasili. V tamních požadavcích totiž snížili požadavek na zajištění péče ze 108 hodin týdně na 40.

Vítěz výběrového řízení Lubomír Beran však Deníku prozradil, že po apelu města byl připraven poskytnout péči za časově nezměněných podmínek. Totéž už dříve přislíbila Libuše Holušová, která je od podzimu novou vedoucí lékařkou na pohotovosti na Fifejdách.

Mezi řádky tak lze vyčíst, že kraj tak dost možná nezrušil výběrové řízení jen kvůli jedinému přihlášenému uchazeči, jakožto i kvůli tomu, aby v nově vypsaném řízení opět požadoval onu 108hodinovou garanci. Takto – v pracovní dny od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích nepřetržitě – bude pohotovost pokračovat v nynějším mezidobí a poté i od června.

„Budeme chtít pohotovost zajistit v nezměněném rozsahu hodin, jak to bylo v minulosti,“ potvrdil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Všeobecně se očekává, že veřejnou zakázku na provoz zubní pohotovosti vyhraje MNO, která mezitím přehodnotila své stanovisko.

Nejspíše se přihlásíme,“ řekl už minulý týden Deníku ředitel MNO Petr Uhlig, který tak z nejasných důvodů neučinil v případě prvního výběrového řízení, kvůli čemuž byl následně odbornou veřejností i politiky zkritizován za to, že situaci nepřikládal dostatečnou pozornost.

Podle informací Deníku byl totiž lékařů dostatek.

K TÉMATU

Dětská a všeobecná pohotovost bude nadále v MNO



V areálu městské nemocnice na Fifejdách zůstane nadále i dětská pohotovost a všeobecná pohotovost pro dospělé. Do tohoto výběrového řízení na přelomu roku se nepřihlásil dokonce vůbec nikdo, avšak po apelu města byla MNO přinucena přehodnotit i toto stanovisko.

„Sdělili nám, že nejsou schopni zajistit provoz v režimu 24/7, proto jsme výběrové řízení tehdy vypsali. Důležité je, že jsme se v lednu domluvili, že se MNO nakonec přihlásí, když bude výběrové řízení vyhlášeno znovu,“ uvedl náměstek hejtmana Gebauer.

Do 1. března bude MNO zajišťovat tyto dvě pohotovosti na základě dodatku smlouvy (stejně jako nyní v případě zubní pohotovosti) a po 1. březnu coby staronový provozovatel už regulérně. Provoz bude i tady zachován ve stejném rozsahu jako v minulosti. Nová smlouva na provoz Lékařské pohotovostní služby – tedy všech tří pohotovostí – bude platit do konce roku 2022, tedy vůbec poprvé tři roky a kraj na její provoz vyčlení 30 milionů korun.

„Jednotlivé zdravotní výkony v pohotovosti jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Ty však nekryjí celkové náklady provozu lékařské pohotovosti, proto kraj hradí tuto ztrátu,“ vysvětlil Gebauer.

K TÉMATU

Proč Lékařskou pohotovostní službu zajišťuje MNO?



Od dubna 2012 musí ze zákona LPS zajišťovat kraj. V Ostravě to však dlouhé roky činila MNO, protože tam kraj nemá možnost využít zázemí svých příspěvkových organizací jako v jiných městech. Toto řešení však bude, navzdory „jistícím“ tříletým smlouvám, platit patrně už jen rok. V parlamentu je totiž na stole novelizace zákona. Podle ní by měla zubní pohotovost fungovat stejně jako v západních zemích. Každý lékař na území kraje, který je členem stomatologické komory a má ordinaci, by měl mít předem určené služby, kdy bude neodkladnou péči poskytovat ve své privátní ambulanci. Všeobecná a dětská pohotovost by pak měly být součástí urgentního příjmu nemocnic.