Zubní pohotovost v Ostravě: volání o pomoc i pochopení!

Ordinace, do níž se vypraví lidé, když je jim skutečně ouvej, potřebuje sama pomyslnou pomocnou ruku. Říká to Blanka Chvílová, vedoucí lékařka stomatologické urgentní služby v městské nemocnici.

„Do října jsme se tady střídaly čtyři zubařky blížící se důchodovému věku. Teď máme posilu v podobě mladého lékaře po atestaci,“ popisuje Blanka Chvílová (na snímku vpravo) působící na zubní pohotovosti na Fifejdách už sedmnáct let. Bere to jako „službu vlasti“, vede totiž i vlastní praxi v Porubě.

Doktoři a to nejenom stomatologové se podle ní na pohotovost dvakrát nehrnou.

„Nechtějí kvůli penězům i skladbě pacientů. Jsou dobře hodnoceni ve svých ordinačních hodinách a věnují se svým pacientům. I proto nepovažují služby na pohotovosti za dostatečně oceněné,“ líčí Chvílová.

Ta se například jen v noci z minulého pátku na sobotu věnovala na Fifejdách čtyřiceti lidem. „Mnoho jich jezdí z daleka a navíc v době, kdy by stihli zubní pohotovost fungující v jejich okolí. Jiní odkládají návštěvu ordinace na poslední chvíli. Až už to nedávají, jak tvrdí…“ pokračuje stomatoložka.

Zubní pohotovost mívá často napilno v noci, což vysvětluje tím, že bolesti přicházejí (případně se stupňují) při změně polohy těla ze stoje či sedu do lehu. „Taková prořezávající se osmička, ta nechce ležet. Bývá to na obklady a polosed se zády podloženými polštáři,“ dává jednu radu k dobru.

A vzhledem k tomu, že na pohotovost míří lidé „pološílení“ bolestí, podle toho se i někteří chovají. „My ošetřujeme všechny, jsme tam od toho, abychom pomáhali. Ale bohužel se stáváme terči hrubých urážek či vyhrůžek. Zvládáme to na hranici fyzických i psychických možností,“ tvrdí Chvílová.

I ji si ostatně brávají nespokojení na paškál. Třeba tři týdny nazpět na webu žena, které ulevila od bolesti a odkázala ji k jejímu zubaři. Jiná dáma neunesla, že ji lékařka Chvílová upozorňovala na zbytky jídla mezi nevyčištěnými zuby… Tuto stížnost hned stomatologická komora smetla ze stolu.

„Pacienti si bohužel většinou neuvědomují, že my poskytujeme jen zákroky první pomoci. Na pohotovosti ani neplombujeme. Léčení i celkové vyřešení problémů je na následné stomatologické péči. Je ovšem otázka, zdali ten který člověk vlastního zubaře vůbec má,“ poznamenává Chvílová.

Kromě žádosti o pochopení práce lékařů na zubní pohotovosti pak přidává i prosbu o slušnost. „Nejsme přece žádní protivníci. Pokud je slušný pacient, má být takový i zdravotník,“ doplňuje s tím, že co se umrtvovací injekce před zákrokem týká, nemá s její aplikací na požádání žádný problém.

Ostrava slouží jediná v nociAkutní případy bolavých zubů neošetřují v Moravskoslezském kraji pouze v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy. Byť ve Varenské ulici jako na jediném místě v regionu ordinují v pracovní dny od 18 do 6 hodin a o víkendech či svátcích nonstop. Stomatologická LPS je v Bruntále a v Krnově u soukromých zubařů o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin. Nemocnice ve Frýdku-Místku, Třinci, Karviné-Ráji, Havířově a Opavě tyto služby poskytují o víkendech a svátcích od 8 do 13 hodin.