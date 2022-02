„V současné době probíhají jednání o uzavření smlouvy. Předpokládáme, že k podpisu smlouvy by mohlo dojít do konce února 2022,“ uvedla Tereza Šnoblová, mluvčí DPO.

Do Košic by měly být odprodány dva osmnáctimetrové autobusy typu Solaris Urbino. Doplnit by je měl ještě jeden kratší, 15metrový stroj od stejného výrobce. Přepokládaná cena, za kterou by měl DPMK vozidla odkoupit se pohybuje okolo 1,3 milionu korun.

Autobusy do Košic zamířily na podzim loňského roku, kdy se místní dopravce potýkal s nedostatkem autobusů i jejich řidičů. Ve hře tehdy byla ještě pomoc dopravních podniků z Německa a Maďarska. K dočasnému doplnění vozového parku ale tehdy zamířila jen sedmička ostravských vozidel. Část si jich teď DPMK nejspíše ponechá.

Jan Meichsner / Zdopravy.cz

