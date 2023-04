Zoo Ostrava chová přes 450 druhů živočichů. Ne všechny ale mohou návštěvníci vidět. Řada z nich je chována mimo jejich zraky – v chovatelském zázemí. Některé dočasně, jiné trvale. Patří mezi ně i outloň malý, kterého získala zoo v loňském roce. Pár tohoto vzácného primáta se zde nedávno rozmnožil.

Outloň malý. | Foto: Zoo Ostrava/Enrico Gombala

Hlavním úkolem moderních zoologických zahrad je přispívat k zachování biodiverzity a záchraně nejohroženějších druhů živočichů. Zoo proto vytvářejí co nejvhodnější podmínky pro chov těchto zvířat a udržení stabilních a geneticky variabilních záložních populací v lidské péči pro případ, že by v přírodě došlo k prudkému poklesu početnosti, nebo dokonce k úplnému vymizení druhu.

Pokud se jedná o druh, který je extrémně vzácný či plachý, chovatelsky velmi náročný, příp. se pro něj teprve staví expoziční zařízení, probíhá jeho chov v zázemí, kam nemají návštěvníci zoo přístup. V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava je mimo zraky veřejnosti chována celá řada druhů a i díky tomu se zde daří velmi vzácné až raritní odchovy nejen v rámci České republiky, ale také na evropské úrovni.

Chovatelský úspěch v Zoo Ostrava, vzácná mláďata krokodýlovců se mají k světu

Jedním z druhů chovaných v zázemí ostravské zoo je i outloň malý (Nycticebus pygmaeus). Pár této vzácné asijské poloopice s noční aktivitou získala zoo v loňském roce – samici (*2021) ze Zoo Lipsko a samce (*2020) ze Zoo Jihlava. „Outloni mají k dispozici dva vnitřní chovatelské prostory a venkovní výběh. Nejdříve od sebe byli oba jedinci odděleni a seznamovali se přes kontaktní mřížku. Spojení proběhlo bez komplikací a záhy došlo i na páření. Dne 26. února 2023 samice porodila,“ popisuje zooložka Pavla Slavíčková.

Zdroj: Youtube

Chovatelé se snažili zvířata co nejméně rušit, takže zprvu ani nevěděli, kolik mláďat se narodilo. Po pár dnech už ale pozorovali, že samice nosí dvě mláďata a příkladně se o ně stará. Zhruba po měsíci začala jedno po druhém odkládat a po určitou dobu nechávat samotné. Samec se do odchovu nijak nezapojuje, ale od samice s mláďaty není díky prostorným ubikacím oddělen. Po porodu se sám přesunul do druhé místnosti, kde setrvává.

Outloň malý se ve volné přírodě vyskytuje východně od řeky Mekong ve východní Kambodži, v jihovýchodní Číně (provincii Junnan), Laosu a Vietnamu. O životě tohoto nočního primáta není mnoho známo, odhaduje se ale, že jeho počty klesají. Do roku 2020 byl v mezinárodním Červeném seznamu (The IUCN Red List) řazen v kategorii zranitelný (Vulnerable), poté byla jeho situace v přírodě přehodnocena jako zhoršující se a druh byl přeřazen do kategorie ohrožený (Endangered). Příčinou ohrožení je zejména obchod s domácími mazlíčky, pro medicínské a rituální účely, dále ztráta habitatu. Navíc jsou divocí outloni chytáni a nabízeni turistům jako atrakce k vyfotografování za peníze.

Samice outloně malého s mláďaty.Zdroj: Zoo Ostrava/Enrico Gombala

„Zoo Ostrava se zahájením chovu outloňů malých v roce 2022 zapojila do Evropského ex situ programu (EEP) v rámci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s cílem podpořit jejich chov v lidské péči. Aktuálně je ve 32 institucích chována jen necelá stovka zvířat, přičemž ve většině z nich se jen vzácně množí. Zoo se také připojila k ambiciózní myšlence tzv. outloních arch, jejichž hlavním cílem je primárně vytvořit dostatečný prostor pro chov a rozmnožování těchto primátů, a tak zachovat dlouhodobě životaschopnou a geneticky pestrou populaci, ze které bude možné v budoucnu poskytovat jedince pro vypuštění do přírody, pokud to bude potřeba,“ vysvětluje František Příbrský z ostravské zoo, který tento evropský chov současně spoluřídí jako člen skupiny odborníků pro poloopice, tzv. EAZA Prosimian TAG, a v rámci této skupiny je zároveň poradcem pro ochranu outloňovitých v oblasti jihovýchodní Asie.

Zoo Ostrava také velmi aktivně podporuje ochranu outloňů v přírodě. V Indonésii je to The Kukang Rescue program (outloň váhavý a outloň sumaterský) a ve Vietnamu aktivity organizace Endanger Primate Rescue Center (outloň malý). Oba tyto programy podporují i všichni návštěvníci zoo prostřednictvím Tří korun ze vstupu.