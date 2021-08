Autor projektu Petr Bajgar letos v lednu uvedl, že by chtěl koncem roku zahájit provoz. Šlo by o první zvířecí krematorium v Moravskoslezském kraji. Situace se však razantně změnila.

Mezi místními, kteří proti krematoriu sepsali petici a podpořila je i slezskoostravská radnice, se rozšířila informace, že společnost od svého záměru ustoupila. Deník proto oslovil Petra Bajgara, který však něco takového popřel.

„Je to trochu jinak. Na své plány, které jsme připravovali několik let, jsme rozhodně nerezignovali,“ řekl Deníku.

Velká EIA

Potvrdil však, že z krajského úřadu stáhl oznámení o záměru vybudovat ve zmíněné lokalitě zvířecí krematorium. Důvodem byl požadavek odboru životního prostředí ostravského magistrátu na provedení takzvané velké EIA - tedy posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Krajským úředníkům by podle Petra Bajgara nezbylo nic jiného, než o provedení velké EIA rozhodnout.

„Než se tak stalo, sami jsme oznámení o záměru stáhli,“ řekl Petr Bajgar a dodal: „Velká EIA by znamenala, že se celý proces bude dělat úplně znovu. Všechno musí dělat autorizované osoby a musí k tomu být spousta nových posudků, což jsou další náklady. Ale to by nebyl až tak velký problém. Problém je v tom, že velká EIA končí veřejným projednáváním a v době covidu prostě veřejné projednávání nešlo dělat.“

Jak Petr Bajgar zopakoval, myšlenky na vybudování zvířecího krematoria v Ostravě-Koblově se nevzdává. „To určitě ne. Jsou i další úřední postupy, které nyní zvažujeme,“ uvedl.

Další zájemci

Hraje se i o čas. Záměr vybudovat v Ostravě zvířecí krematorium mají podle Petra Bajgara i další dvě společnosti, které již podobné zařízení provozují v jiných městech republiky. Jako lokality si prý vybraly Mariánské Hory a Ostravu-Kunčice.

„Když budou rychlejší, tak jim poblahopřeji,“ uvedl Petr Bajgar. O zvířecím krematoriu začal poprvé uvažovat v roce 2016.

„Tehdy jsem svou matku přistihl, jak brečíc v dešti, pohřbívá našeho psa Bena,“ přiblížil počátky projektu Petr Bajgar s tím, že lidé by měli mít možnost důstojně se rozloučit se svými domácími mazlíčky. Podle něj krematorium zvířat v Moravskoslezském kraji schází.