Jedná se o obousměrný úsek dálnice mezi kilometry 366,165 až 369,921 včetně Antošovické odpočívky, což je pro řidiče jakýsi orientační bod, kterou část dálnice silničáři na následujících pět měsíců obsadí. Pro řidiče tím vyvstanou komplikace spočívající ve zúžení provozu v daném úseku.

„Při uzavírce levého jízdního pásu dálnice od dneška až do 12. června bude provoz veden jedním pruhem pro každý směr jízdy v pravém jízdním pásu, obdobně pak od 13. června do 21. srpna bude při uzavírce pravého jízdního pásu dálnice provoz veden stejným způsobem v levém jízdním pásu,“ uvedl přímo v místě stavby mluvčí ŘSD Jan Rýdl, čímž zároveň popsal harmonogram oprav.

Ty dočasné se na dálnici v nejhorších úsecích řešily provizorně už v minulých letech, nynější opravy mají být trvalého rázu. Náklady podle Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na své náklady zajistí zhotovitel stavby dálnice, tedy společnosti Eurovia CS a Porr.

Na periferii Ostravy začala rekonstrukce části zvlněného úseku dálnice D1, na nichž se objevily problémy hned po jejich dokončení před více než deseti lety, 4. dubna 2022.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Co se bude opravovat?

„Rozhodčí senát v odůvodnění uvedeného nálezu potvrdil, že použitím materiálu ze studeného odvalu NH a ocelárenské strusky zhotovitel stavby porušil smlouvu s ŘSD,“ popsal Miroslav Mazal z ŘSD soudní rozhodnutí.

To stanovilo konkrétně to, že se nyní opraví mostní závěry na dálničním mostě na kilometru 367,700, sanují se vady na protihlukových stěnách a opraví se trhliny v jejích spodních částech, opraví se poškozené betonové sloupy a tlumící segmenty protihlukových stěn a dojde k přeasfaltování vozovky včetně odstranění dlouhodobě bobtnajícího podloží na dvou úsecích v délkách po šedesáti metrech a též na Antošovické odpočívce. Odstraní se tak všechny nerovnosti na vozovce, trhliny a výtluky, a to vždy v celé šíři vozovky.

„I po dokončení oprav bude na tomto úseku z důvodů snížení prašnosti a hluku nadále omezená rychlost na 110 kilometrů v hodině,“ okomentoval provoz na dálnici po skončení oprav Jan Rýdl.

Úsek dálnice, o kterém soud rozhodl, je dlouhý přes šest kilometrů. Vady se projevily asi na dvaceti procentech této délky. Další tři zvlněné úseky od Antošovic až po Rudnou v Ostravě jsou dlouhé 13 kilometrů.

Úsek dálnice stavělo sdružení firem Eurovia, Porr a Skanska. ŘSD se s nimi kvůli vadám spočívajícím především ve zvlněné vozovce, vadám na mostech a zvlněném povrchu na odpočívce Antošovice soudilo od roku 2012. Dálnice byla dokončená v roce 2007.