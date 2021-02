Co vás vedlo k tomu založit si chovatelskou stanici?

Vždy bylo mým snem mít po svém boku tak ušlechtilého psa, jako je německá doga. Při hledání toho správného parťáka jsem ještě neměla žádné ambice k chovu. Nicméně po návštěvě chovatelské stanice, odkud svou fenu mám, po spatření těch nádherných kuliček radosti, které blaženě pobroukávaly v porodní bedně, se ve mně posunul můj sen a rozhodla jsem se pro řádný odchov těchto něžných obrů.

Jak vše tedy začalo?

Byla jsem absolutní začátečník. Procházela jsem si krok po kroku od první výstavy, uchovnění feny, zažádání o schválení chovatelské stanice, až po samotný odchov štěňátek. Čerpala jsem informace ze všech koutů, byla jsem vděčna za každou radu. Dlouholetý chovatel nad tím nejspíše jen mávne rukou, ale pro mne bylo všechno nové, zajímavé, chvílemi náročné, ale výsledek radost nových rodin, po výběru svých životních parťáků, do kterých jsem dala část svého srdce. Sledovat, jak klubíčka, co se vešla do dlaně, teď krásně prospívají to za to úsilí stojí!

Co všechno obnáší založení chovatelské stanice?

Není to nijak složité. O chovatelskou stanici si můžete zažádat ještě před pořízením psa, je tedy dost času na výběr kvalitního pejska s předpoklady k chovu. Je třeba mít na mysli, že pořízením psa s průkazem původu ještě neznamená, že bude vhodný do chovu. Každý jedinec musí splnit podmínky pro uchovnění, ty se liší dle plemene některá mají výkonnostní zkoušky, výstavy, různá vyšetření.

Na koho se může budoucí chovatel obrátit?

Stačí si vytisknout ze stránek Českomoravské kynologické unie (www.cmku.cz) příslušný dokument, mít představu o názvu chovatelské stanice, ten se však nesmí shodovat se žádnou již existující. Dokument zašlete na uvedenou adresu a poté jen čekáte na schválení a zpětné doručení mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice.

Kolik stojí přibližně provoz chovatelské stanice?

Každý si pod náklady na provoz chovatelské stanice představí nejspíše něco jiného, lze tedy brát v potaz již poplatek za samotné schválení mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice, pořizovací cenu psa, různé částky za poplatky na výstavách, bonitační poplatky, poplatky za vyšetření kyčlí, nemalé náklady na odchov štěňat, pořízení dostatečně velkého vozidla na cestování a tak podobně.

Jaké jsou měsíční náklady?

Pokud se bavíme o čistém měsíčním provozu chovatelské stanice, tak bych sem započítala samozřejmě stravu psů. Německá doga není žádný drobek, u dospělého jedince je třeba počítat zhruba se 2 kilogramy masa na den, je to tedy nejvyšší položka na výčtu nákladů při chovu dog. Já navíc ráda své psy rozmazluji, takže u nás není na psím jídelníčku výjimkou například losos, hovězí, zvěřina či žralok.

Na co je třeba ještě myslet?

Dále je třeba myslet na kloubní výživu, která je velice důležitá u německých dog, i na určitou finanční zálohu v případě veterináře. Vřele doporučuji mít psy pojištěné na úraz. Částka tedy nelze přesně říci. Pokud se budeme bavit o měsíčních nákladech na jednoho psa, když budeme počítat stravu, doplňky stravy, výstavy, průměrně veterinární péči, do které zahrnuji tedy i náklady na pojištění psa, jsme tedy zhruba na částce 5 tisíc. U každého chovatele se samozřejmě bude částka lišit, podle toho, co vše psům dopřává.

Proč jste si vybrala právě německé dogy?

Když pominu vizuální stránku krásného elegantního psa, tak u mne zvítězila svou mírumilovnou povahou. Nadevšechno miluje děti a jiná zvířata. Chtěla jsem vyrovnaného psa, co nebude lovit vše živé. Chovám také činčily, mé dogy je rády pozorují, lehnou si a nechají je po sobě skákat, což by činčilám nejspíše například u teriéra neprošlo. Stejně tak u dětí.

Budíte s dogami pozornost?

V každém místě, kde se právě pohybujeme jste s takovým psem středem pozornosti, děti dogy rády objímají, lidé se s námi fotí. Velice zajímavý je i postoj starých lidí vůči dogám. Často potkáváme staré babičky, které mi vyprávějí příběhy z mládí, kdy dogu měli, jak ji milovali. Bylo to běžné plemeno a jaká je škoda, že už je tak často nepotkávají.

Můžete svými slovy popsat charakteristiku plemene?

Je to velice citlivé plemeno, dobře vycítí momentální rozpoložení člověka a rozpozná nepřítele. Je to miláček v těle bodyguarda. Celý život si udržují ztřeštěnost štěněte, ale ve chvílích, které to vyžadují umí být elegantními společníky. Charakteristika plemene jde shrnout do všeříkajících pár slov něžný obr s velkým srdcem, do kterého se vejde celá rodina i se širokým příbuzenstvem.

Vzpomenete si, kdy jste se poprvé s tímto plemenem setkala?

Úplně první vzpomínky na dogu mám z filmu Dva lidi v zoo, díky němu jsem věděla, že jednou budu mít skvrnitou fenu Agátu. Můj děda byl elektrikář, často jezdil za zákazníky domů, jednou mě vzal s sebou. Pán měl nádherného modrého psa, se kterým jsem si, jako dítě padla do oka. Lehávala jsem s ním v jeho velké boudě, vždy než děda dokončil práci, tam se prohloubil můj vztah k dogám. Velice jsem plemeno obdivovala a dlouho o něm četla knihy a zjišťovala podrobnosti.

Kolik máte aktuálně vlastních psů? A kolik psů už prošlo vašima rukama?

Nyní mám dvě feny. Matku s dcerou. S dcerou se chystáme na výstavy, jakmile situace dovolí. Měla jsem samojeda, křížence jezevčíka, německého špice a nyní dogy, ty mi však nejvíce sedly svou povahou.

Hlavně poslední dobou bývá po štěňatech obrovská poptávka. Jaká je u vás přibližná čekací doba na štěně?

Bohužel je poptávka opravdu veliká. Říkám to bohužel z toho důvodu, že si často lidé neuvědomují, co péče o psa obnáší, obzvlášť o německou dogu, kdy půlroční štěně je již větší než dospělý ovčák, ale v hlavě je to ještě mlaďouš. V ten moment často nastává problém, protože je štěně rozevláté, lumpačí a vše bere, jako hru. Lidé však vidí velkého psa a často očekávají, že se lusknutím prstu zklidní.

Plánujete nějaký další vrh?

V tuto chvíli neplánuji v blízké době žádný . Obávám se, že nám současná situace vše dost komplikuje, například úzký kontakt s novými majiteli, který je teď v podstatě nemožný, kvůli vládním nařízením. Zájemci si tedy bohužel budou muset počkat mnohem déle.

Co musí zájemce splňovat, aby od vás štěňátko dostal?

Jedním z nejdůležitějších bodů je, že nesmí na psu množit bez řádného uchovnění. V žádném případě nepodporuji množení na neuchovněných jedincích. Požaduji držet úzký kontakt s majiteli a mít přehled o tom, jak pes roste, kde se nachází, případně aby se na mne obraceli při jakýchkoli potížích.

Proč by si měli lidé koupit štěně z chovatelské stanice?

Na začátek bych chtěla říci, že nejsou PP jako PP. Před zaplacením štěňátka je dobré zjistit, pod jakou organizací chovatel, u kterého jste štěně vybrali, chová. Osobně doporučuji soustředit se na průkazy původu vydané pod organizací FCI. Pes s průkazem původu u organizace FCI vám stoprocentně zaručí příslušnost k danému plemeni, nekoupíte tak „zajíce v pytli“, ale opravdu plemeno, které jste si vybrali, pasující do standardu.

Co zájemcům oproti inzerentům psů bez průkazu původu (PP) může chovatelská stanice garantovat?

U zvířete z chovatelské stanice je eliminován přenos dědičných chorob. Jedinci před zařazením do chovu musí podstoupit určitá vyšetření, na která je konkrétní plemeno zatíženo. U německé dogy je to například rentgen kyčelních kloubů. Dále máte jistotu, kdo je otec a matka vašeho štěněte, díky sepsání krycího listu, který sepisují majitelé psa i feny. Chovatelská stanice vám poskytne chovatelský servis po celou dobu života psa, v případě největší nouze si vezme psa zpět, či pomůže najít nový domov pro svého odchovance.

Jaký máte názor na množení psů bez PP?

Je neskutečné, jak v době, kdy se o této problematice mluví na každém rohu, je někdo schopný jít a podpořit množitele. Je třeba si uvědomit, že množitel není jen člověk, co má psy zavřené ve sklepě, ale i člověk, co má psa na gauči a chce po feně jednou štěňátka. Není jediný důvod takovou fenu připouštět. Pokud je s PP a nemá žádné vady, není přece problém udělat těch pár kroků a chovat psy s PP.

V některých inzerátech je ale uvedeno, že matka PP má…

Jakmile inzerát tvrdí, že fena i pes PP má, ale nejsou uchovnění, nabízí se otázka, proč? Protože mají nějakou vadu? Proč budu krýt vědomě na zvířeti s vadou, která může ohrozit další generaci? Proč bych množitele měla podpořit koupí štěněte s možností zdravotní vady? Pokud je fena bez PP a majitel chtěl jen druhou generaci, dle jeho myšlení stejnou, jako byla matka, tak je to holý nesmysl, neznal předky feny, tudíž nemůže doufat ve stejnou povahu, ta se „nevaří“ z jedné generace.

Co když člověk na průkazu původu netrvá?

Doporučuji, pokud chcete křížence, projít útulky, obepsat záchranná depozita. Jistě najdete svou spřízněnou duši a ještě tím uděláte dobrý skutek. Myslete prosím na to, že koupí psa z množírny, podepíšete rozsudek jeho vlastní matce. Pokud chcete zástupce daného plemene, nenajdete jej jinde než v chovatelských stanicích.

Jana Belzová a její dogaZdroj: Archiv J. BelzovéKdo je Jana Belzová

Bydlela ve Františkově nad Ploučnicí na Děčínsku. Nedávno se vrátila do rodného města Slaného, kde založila chovatelskou stanici německých dog Agdaris.



Název stanice vznikl spojením jmen Agáta (AG), Darja (DA) a Beatris (RIS).



Většinu času věnuje právě psům, ať jsou to socializační procházky s ostatními, nebo výcvik vlastních psů.



Zajímá se i o chov činčil, u kterého jí dogy na každém kroku asistují.