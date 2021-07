K velkým letním nástrahám u psů patří parazité. Je třeba před nimi psa chránit, jinak si může z procházky přinést i desítky přisátých klíšťat, která mohou psa nakazit závažnými nemocemi. V létě může být infikované až každé čtvrté klíště.

„Správnou antiparazitní ochranu by neměl podceňovat žádný majitel psa. Pokud tedy jdete se svým psem do přírody, je dobré jej chránit ektoparazitiky. Ideální volbou je sprej, který zvířeti zajistí rovnoměrnou ochranu proti ektoparazitům po celém těle. Vhodným řešením jsou i elektronické repelenty, které se připnou na obojek a chrání psa po dobu až 10 měsíců,“ řekla veterinární lékařka Renáta Valášková ze společnosti Aveflor.

Mezi další parazity, kteří mohou ohrožovat psa, patří blechy. Ty přenáší mnoho nemocí a u psů způsobují i alergie, anémii či je mohou nakazit tasemnicí. Pejska byste ale měli preventivně kontrolovat, i když je chráněný. Především pokud se vrátíte z lesa. Klíšťata se nemusí díky ochraně přisát, ale mohou z něj odpadnout ještě živá, když už budete se zvířetem doma.

Zkažené jídlo a jedy

Dalším častým letním rizikem je otrava psa zkaženým jídlem, zvlášť pokud má zálibu venku hledat zbytky jídla. Nebezpečné je to především v létě, kdy je jídlo kvůli teplu často zkažené. A to hlavně pokud jde třeba o maso. V létě přibývá také častějších případů otrav jedem, což je dáno i tím, že pes pobývá více venku. Otrávit se pes může i nastraženou návnadou.

Zjistíte-li, že pes snědl nějaký jed, je nutné co nejdříve vyvolat zvracení, ideálně do 30 minut od pozření. K vyvolání zvracení můžeme použít po lžičkách podávaný peroxid vodíku nebo také hořčici naředěnou vodou. Po vyzvracení je nutné co nejdříve vyhledat veterinárního lékaře.