Na vině může být špatné počasí, nedostatek přirozené potravy kvůli celosvětovému úbytku hmyzu, infekce vnitřními parazity, ale i úrazy způsobené srážkou s autem, strunovou sekačkou či volně se pohybujícím psem.

Šíří se ovšem varování, že lidé dnes sbírají ježky jako houby a vůbec nepřemýšlí nad tím, zda nalezené zvíře pomoc potřebuje. Nevhodným odchytem může uškodit nejen samotnému zvířeti, ale v případě, že se jedná o ježici, může připravit bezbranná mláďata o pečující matku. A jak známo, čerstvá mláďata bez matky nemají téměř šanci přežít.

„Ježek, který je nalezen ve dne, potřebuje pomoc téměř vždy. Takže pokud je ve dne aktivní nebo někde leží na otevřeném prostoru, vždy to znamená, že má nějaký problém a pomoc potřebuje,“ vysvětluje hlavní ošetřovatelka Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D.

„Z našich zkušeností však víme, že pomoc naopak nepotřebují většinou ti ježci, kteří jsou nalezeni v noci. Ježek je noční živočich a za normálních okolností spí přes den ukrytý v hnízdě a v noci bývá přirozeně aktivní,“ doplňuje přední česká odbornice na ježky.

Pokud se tedy ježek chová normálně, přirozeně se pohybuje, naježí se, když se k němu člověk přiblíží a podobně, tak pomoc nepotřebuje.

Když se rozhodnete ježka sebrat

Pokud tedy potkáte přes den ježka, který se vám jeví jako vysílené či poraněné zvíře, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu shledáte, že vaši pomoc potřebuje, je vždy lepší kontaktovat odborníky. „Ježek často potřebuje odbornou péči, včetně té veterinární, a to není většinou v možnostech laika. Proto je určitě na místě nejdříve se obrátit na záchrannou stanici nebo na specializovanou stanici, která se věnuje přímo ježkům, například Pomoc ježkům, z. s.

Vždy proto doporučuje volat do nejbližší záchranné stanice. Pokud kdokoliv najde mrtvou matku a u ní mláďata, tak je zapotřebí mláďata nejprve pochytat. Pokud je matka zraněná, tak je dobré odchytit i ji.

„Jen v průběhu září jsme přijali přes sto ježků, především mláďat, a jejich počty rychle narůstají. Větší mláďata máme na hoblinách, ale pro úplně malá ježčata nebo zraněné ježky používáme jako podestýlku noviny a čistý textil. Naše zásoby jsou však nyní téměř na nule,“ vysvětluje na instagramovém profilu a žádá všechny, kteří by mohli dodat noviny nebo i letáky ve formátu A4 či větší.

Ježek v domácí péči

Dlouhodobě by se však podle Zuzany Pokorné člověk o ježka starat sám neměl. Pokud mu chce ale zajistit první pomoc, než bude předán do odborné péče, pak je na místě ježka přenést do tepla. Ježek potřebuje pokojovou teplotu, je tedy vhodné vzít nalezence ideálně do bytu, ubytovat ho v papírové krabici vystlané textilem, což může být například ručník, a poskytnou mu potravu a vodu.

„Jako potrava je ideální konzerva pro kočky či pro psy. Naopak naprosto nevhodnou potravou, kterou lidé ježkům často dávají, je kravské mléko, které je pro ježky skutečně velice škodlivé,“ upozorňuje ošetřovatelka a doplňuje, že by se člověk rovněž neměl sám pouštět do zbavování ježka vnějších parazitů, jako jsou například blechy či klíšťata.

Ježkům udělejte v zahradě východ. Do stanic nemusejí, říká odborník

Pokud uvidíte jakkoliv velkého ježka, a to mládě či dospělého jedince, samce či samici ve dne v jakoukoliv roční dobu, neváhejte mu zavolat okamžitou pomoc. Někdy totiž podle hlavní ošetřovatelky pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy lidé váhají, protože nevědí, zda ježek pomoc opravdu potřebuje, a poraněnému či oslabenému zvířeti se pak může dostat pomoc pozdě.

Je to však stejný prohřešek, jako zachraňovat zvíře v noci, když evidentně naši pomoc nepotřebuje.

Pokud chcete přispět záchranné stanici na provoz a péči o ježky, můžete tak učinit přes transparentní účet, na který se můžete podívat zde.



Majitel účtu: Lesy hl. m. Prahy p.o.

Adresa banky: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha

Číslo účtu: 000000-5918916349/0800

IBAN: CZ87 0800 0000 0059 1891 6349

BIC: GIBACZPX